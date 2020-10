Preparan "plan especial" de seguridad para el domingo

Según contó el ministro del Interior, Víctor Pérez, "no hay duda que es una fecha compleja, difícil y esperamos este año que no se reditúe la violencia que vivió el país". Según Pérez, las manifestaciones pacíficas están permitidas y son "absolutamente legítimas, pero no nos equivocamos en distinguir al manifestante del violentista, el que destruye, le hace daño al país y genera incertidumbre".

Por lo mismo, el intendente Metropolitano, Felipe Guevara confirmó que existe un "plan especial" para reforzar la seguridad este domingo e hizo un llamado "a quienes deseen manifestarse lo haga, pero respetando las medidas sanitarias". Guevara confirmó que ese "plan especial"-que no quiso detallar- se ideó tal como se hizo para "otras fechas simbólicas, como el 5 de octubre (Conmemoración plebiscito de 1988) o el 12 de octubre (día del Encuentro entre Dos Mundos)".

En tanto, Amnistía Internacional dio a conocer ayer un informe tras el estallido social considerando que la Fiscalía Nacional debe abrir investigaciones penales contra los altos mandos de Carabineros.