Descubren a carabinero infiltrado en Lo Hermida tras aparecer en programa de televisión con su nombre real

Un cabo de carabineros infiltrado en Lo Hermida quedó al descubierto después de ser reconocido con su verdadera identidad en un programa de Canal 13. Así lo reveló una investigación de Ciper , donde señalan que el uniformado actuaba bajo el nombre de Giovany Arévalo Álvarez.

Fue en junio de este año cuando se integró en organizaciones territoriales de la población ubicada en Peñalolén, y además de aportar ayuda a las ollas comunes creadas por la pandemia, intervenía de forma directa, incitando a los vecinos a realizar acciones en contra de carabineros.

Estas intenciones quedaron registradas en mensajes de WhatsApp con los integrantes de las organizaciones, donde planteaba formulas para sorprender a la policía en eventuales ataques. Todo esto, exponiendo su supuesta experiencia en protestas de Antofagasta.

"Así lo hacíamos allá en Antofa. Imagínate que no subíamos ninguna huevá, ni a Facebook, ni a Instagram… ir así un día específico, para que los huevones no estén preparados, que no nos estén esperando, y empezar a atacarlos, hermano, empezar a atacar a los culiaos. Esa es la mano, porque si es que empezamos a subir hueás diciendo ‘ya, mañana a tal hora’, los huevones se van a preparar y nos van a estar esperando”, decía en su mensaje.

Imágenes también mostraría al cabo, participando de protestas violentas, encacupachado y junto a otras personas. Las mismas fotografías fueron compartidas por él mismo en el grupo de las organizaciones de la población.

Sin embargo, tras varios episodios los vecinos comenzaron a dudar de él, hasta que una de las integrantes, quien también participaba en las ollas comunes, observó en televisión la promoción de un capítulo de un programa transmitido por Canal 13.

"Giovany" aparecía en la pantalla con la vestimenta de policía, y con un aspecto muy distinto al que llevaba en Lo Hermida. Según Ciper, Carabineros habría solicitado al canal no emitir nuevamente el capítulo.

Además, desde el medio señalan que tras consultar a la institución, respondieron que “el carabinero está bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, no podemos revelar antecedentes”.