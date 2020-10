Martín Pradenas habló de Antonia Barra desde la cárcel: “No me siento responsable de la triste decisión que tomó"

09:25 El imputado por violación, aseguró que la joven, que se suicidó en octubre de 2019, "se sintió culpable por su infidelidad o por aventurarse con una persona por una noche. Me declaro completamente inocente y espero que se haga justicia”.

“No violé a Antonia y jamás le hice daño. Como lo he dicho siempre ante esta y las otras acusaciones, me declaro totalmente inocente", dijo Martín Pradenas a "Informe Especial, desde la cárcel, donde se encuentra cumpliendo la medida cautelar dictaminada por la justicia, tras ser imputado por el delito de violación en contra de Antonia Barra, además de otros casos de abuso sexual.

El sujeto respondió en una carta cinco preguntas del programa, las que fueron leídas ante las cámaras por su padre. En la entrevista, vuelve a negar su responsabilidad en los hechos denunciados.

"En cuanto a su capacidad de consentir o defenderse, se ve en el video que nos besamos, abrazamos, acariciamos y reímos, nos vamos juntos tomados del brazo, pasaron dos personas a nuestro lado, ella nunca expresó temor o querer salir de ahí, no se vio en la necesidad de defenderse, ya que nunca estuvo en desacuerdo con lo que estábamos haciendo”, añadió Pradenas.

Sobre las acusaciones de amenazas contra la joven, aseguró que "ella le había dicho a su pareja o ex pareja que yo la había violado. La increpé diciéndole que era una mujer adulta y que debía hacerse cargo de sus actos y no culpar a otro, en este caso, a mí. Jamás la amenacé de muerte o insulté como mintió su padre”.

También fue consultado sobre su suicidio en octubre de 2019. En este sentido, Pradenas aseguró no sentir responsabilidad.

"No me siento responsable de la triste decisión que tomó, es más, siempre lo he lamentado mucho. Era una mujer joven y con una vida por delante".

"La reflexión en el tiempo me lleva a asumir que debí haber sido más atento y preocupado con Antonia, debería haberme quedado con ella en la pieza y no haberme ido a carretear y dejarla sola. Creo que se sintió culpable por su infidelidad o por aventurarse con una persona por una noche. Me declaro completamente inocente y espero que se haga justicia”, cerró.