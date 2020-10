Amaya Forch manifestó su molestia por críticas a su posición frente al plebiscito: "No me tiren mierda gratuita por ser yo"

10:37 "No me traten de ´corregir´ según sus convicciones que ya estoy vieja para eso", comentó la actriz.

"Estamos en el año 2020 y todavía no se puede opinar. Cuando digo 'apruebo' me responden de manera violenta los del 'rechazo'. Nunca he tratado mal a alguien que opine diferente. No le mando mensajes agresivos a nadie. Sin embargo, me llegan comentarios con mala onda gratuita".

Así comienza el mensaje que Amaya Forch, escribió en sus redes sociales, respondiendo a las críticas que suele recibir por manifestar su posición frente al plebiscito constitucional de octubre a través de sus redes sociales.

La actriz se descargó en Instagram, pidiendo que a quienes les moleste el contenido que comparte "sigan de largo".

"No me tiren mierda gratuita por ser yo. No me traten de 'corregir' según sus convicciones que ya estoy vieja para eso. Gracias", cerró.