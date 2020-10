La Moneda y carabinero infiltrado en Lo Hermida: "Agentes son parte de la Ley de Inteligencia"

En una actividad en la comuna de Providencia, el ministro vocero, Jaime Bellolio se refirió al caso de un carabinero infiltrado en la población Lo Hermida, antecedentes que fueron revelados por Ciper Chile y en el que el funcionario policial fue reconocido por aparecer con su identidad real en un docureality.

"Los agentes infiltrados son parte de la Ley de Inteligencia, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países que tienen una Ley de Inteligencia. Y no me puedo pronunciar sobre los aspectos operativos como tales, sino que eso le corresponde a Carabineros", dijo el vocero.

Sobre el caso, entre los antecedentes revelados, se dio a conocer que con su identidad falsa, el carabinero habría incitado a los vecinos del sector a realizar actos contra la policía.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, calificó esta mañana el caso como "grave" y aseguró que Carabineros debe responder "por qué se utilizó esta técnica".