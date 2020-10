Pancho Saavedra por ex director de TV que fue asaltado trabajando como Uber: "Es un asco la violencia que estamos viviendo"

El ex director de TV, Rodrigo Panes, sufrió un grave asalto durante el viernes pasado cuando trabajaba como uber, pues fue baleado y atropellado para quitarle su auto nuevo.

El conductor de Mentiras Verdaderas confirmó el hecho a través de redes sociales y manifestó que "tengo pena. Un amigo, ex director de TV que por cosas de la vida trabajaba en Uber fue asaltado hoy. No solo le robaron su fuente de trabajo. Se ensañaron con el. Ahora lucha por su vida. Su mujer y sus hijas lo esperan. Nosotros oramos por el. Basta de de esta violencia. Basta."

En esa misma línea, diferentes rostros de TV se unieron para entregar apoyo a su familia.

El conductor de "Lugares Que Hablan", Pancho Saavedra", se enteró por la esposa del ex director quien fue su jefa en "Alfombra Roja" y aseveró que "me enteré por el chat que mantenemos los ex miembros del programa y le mandé un mensaje a la Marce. Me respondió muchas gracias, mi negro."

"Estamos orando porque salga todo bien. Es un asco la violencia que estamos viviendo. Rodrigo se reinventó porque tenía la necesidad de trabajar y el destino fue macabro, es muy duro todo esto", cerró.