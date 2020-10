Defensa dijo que marino detenido por quema de iglesia no estaba infiltrado ni cumplía labores de inteligencia

En conversación con radio ADN, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, descartó que el marino detenido por la quema de la iglesia de Carabineros haya estado realizando labores de inteligencia.

"Descarto que se trate de alguien que haya estado realizando labores de inteligencia, que haya estado infiltrado", dijo el ministro.

Además Desbordes también rechazó que el funcionario cumpla dichas labores al interior de la institución: "es un mecánico de aviación de Concón que estaba en su día de franco, no es un infiltrado, no se le infiltró en acciones de inteligencia de ningún estilo. Habrá que determinar si fue en una acción pacífica que esta al filo, y si estuvo en alguna cuestión violenta, se trata de un cabo, no es un soldado conscripto".