Paris: "Fiscales que persiguen a ex ministros y funcionarios del Minsal, ¿por qué no persiguen a la gente que llama a manifestarse y no cumple las normas sanitarias?"

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a los riesgos sanitarios de la manifestación que se efectuó este domingo en Plaza Italia, a un año del estallido social de 2019.

"Si en 14 días días más, tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud, serán los responsables de ese brote", dijo Paris.

El ministro además apuntó a "colegios profesionales" y a que "los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote".

En esa línea, el ministro de Salud dijo que el Colegio Médico no llamó a la actividad, pero que sí lo hizo el Colegio de Profesores y que aunque pidió que se respetaran las normas sanitarias, "eso no se cumplió".

"¿Los fiscales que persiguen a ex ministros y funcionarios del Minsal, por qué no persiguen a la gente que llama a manifestarse y no cumple las normas sanitarias?" dijo el titular del Minsal.

Consultado sobre si su alusión era por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Paris dijo, sin individualizar que "todo el mundo vio en TV y radio que un alcalde arrancaba corriendo, después de estar tomándose fotos. A lo mejor estaba haciendo ejercicio y yo malinterpreté, pero es algo que no debió haber hecho, induce a que se propague el virus".

"Si en 14 dias más observamos un aumento importante del número de casos, obviamente vamos a tener que relacionarlo con esta situacion que fue muy mal manejada", dijo.