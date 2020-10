Aguilar a Paris tras molestia del ministro: "Si usted está preocupado porque no se la ha podido con el cargo y la pandemia todavía no logra controlarla"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a los dichos del Ministro de Salud, Enrique Paris, que responsabilizó a quienes convocaron a participar de las manifestaciones por el año del estallido social, por un eventual rebrote del covid debido a la congregación de personas.

Paris en su intervención de esta mañana sostuvo que una de esas organizaciones fue el Colegio de Profesores, y que pese a que llamó a respetar las medidas sanitarias, eso no se cumplió.

"Todos los profesores que marchamos ayer lo hicimos con estricto resguardo de las medidas sanitarias, no sólo en Santiago, sino que también en otras ciudades" respondió Aguilar a través de un video.

El presidente del gremio además dijo que "es inaceptable que haga una mañosa alusión al haber marchado ayer en completo orden, en completo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, que usted haga una relación de esa marcha de los profesores y profesoras, haga una relación con vandalismo, incendio, destrucción de locales"."Eso es injurioso y calumnioso", añadió.

Aguilar además aludió a la molestia que expresó esta jornada el ministro Paris, y dijo que "si usted está preocupado porque no se la ha podido con el cargo y la pandemia todavía no logra controlarla (…) no sé cuáles serán sus preocupaciones que lo tienen tan nervioso".