Presidente de la CPC por violencia: "Quizás las autoridades de Gobierno debieron haber sido más estrictas"

"No puedo dejar de decir que estamos en una situación de pandemia donde han habido instituciones que han manifestado su altísima preocupación por la salud de chilenos como Espacio Público y otras, todas ellas en la Mesa Social, el Colmed y otros, y resulta que aquí se juntan miles de personas y nadie abre la boca, nadie se proecupa de la salud de las personas. Tenemos al país palizado para cuidar la salud de todos, la construcción está prácticamente paralizada y aquí, esto pasa piola, como si fuera y diera lo mismo, yo no he visto a nadie condenando ese hecho que es absolutamente ilegal", partió diciendo está mañana el presidente la Confederación de la Produciión y del Comercio (CPC), Juan Sutil, sobre los hechos ocurridos el domingo en Santiago con motivo del primer año desde el estallido social.

"Por supuesto que estoy muy de acuerdo con el ministro Enrique Paris, esto puede ser un retroceso, es falta de seriedad y un vez màs, m la parcialidad a mi juicio, porque algunas cosas se condenan y otras no. Segundo, es nefasta la violencia, nosotros estuvimos un par de días antes con locatarios, junta de vecinos, fuimos con Manuel Melero, hicimos llamado a la no violencia, a la denuncia de la delincuencia y los propios locatarios y vecinos dijeron de sus propias bocas: 'nos han robado la tranquilidad', 'nuestro trabajo, la vida', 'se han tenido que ir niños del barrio', etc, por lo tanto yo rechazo con toda la fuerza y con todo la violencia, especialmente en este caso que es una violencia manifiesta que ha destruido, me sorprende que se quemen las iglesias y en este pais como que no sucede nada", dijo en *Radio Universo*.

"Respecto al actuar de Carabineros, tambien ahí hay muchas situaciones en las cuales a Carabineros se les critica si actúan o si no actúan. Uno ve la prensa hoy y dice Carabineros hizo bien las cosas, pero al final actuó tarde, en último minuto, y si Carabineros se hubiese adelantado, habrían criticado porque se adelantó. Aquí no hay cómo dar en el gusto a nadie y lo más grave es que estamos frente a situación de violencia que se desborda y la sociedad en su conjuto la tiene que aceptar y eso me parece inentendible", sostuvo.

"Yo los hago responsables (a los que llamaron a manifestarse), ellos mismos han rasgado vestiduras diciendo que no se puede mover la gente, que se tiene que quedar en casa, que el país tiene que hibernar, que no nos podemos mover de un lugar a otro, que tenemos que usar mascarilla, lavarnos las manos, etc, entonces es curiosos que después de un tremendo esfuero de la sociedad en su conjunto, donde un sector exige paralizacion de las actividades, no se te olvide que en un momento habia 2 millones de personas trabajando en Stgo y se exigió a la ciudadania, estos líderes que son una elite, exigió que había que hacer disminución de la actividad. Nosotros, empresarios y empresas bajamos a 970 mil personas y lo hicimos responsablemente, entonces yo digo que esas mismas personas que en un momento dado exigían todas estas paralizaciones y medidas de seguridad, por cierto correctas para la proteccion de la salud", agregó. "Hoy muchos de ellos callan o simplemente miran para el lado, cuando lo lógico era llamar a no reunirse, a la no violencia y a cuidar la vida de las personas, las personas que viven en Plaza Italia están desoladas", sostuvo.

"Yo le paso la factura a las personas responsables, por ejemplo usted tiene al alcalde Jadue que fue a la manifestación. El es una autoridad pública que sabe que está prohibido por ley y él lo ha promovido, de que no hayan reuniones más allá de 50 personas, uno tiene que ser consecuente con su calidad de autoridad".

"Por otro lado, yo puedo entender que un anaquista esté fuera del circuito y haga todos los llamados que quiera porque es anarquista, pero una persona responsable que hicieron llamados a esta concentración, a mí me parece que no es correcto. Nosotros hicimos un llamado a las comunidades y locatarios y lo primero que hicimos en el barrio Lastarria fue decir 'oye, no puede haber mas de 50 personas' y así lo hicimos. Entonces yo digo: no es posible que en algunos aspectos haya un estándar y en otros, otro estándar", agregó.

"Quizas las autoridades de Gobierno debieron haber sido más estrictas. Yo me pregunto: si yo hubiera ido con un grupo de 300 personas, ?carabineros me hubiera tomado detenido? es probable. Me parece que en este aspecto la misma ciudadania es irresponsable, la misma ciudadania no debiera haber estado ahí, estamos en plena crisis, en una pandemia, tenemos comunas en Stgo que han salido recién de cuarentenas, tenemos comunas que estan volviendo en paso a paso a atrás, tenemos una concentración de 25 mil personas y gente que pudo venir de muchos lugares, incluso de fuera de Stgo y eso puede ser una fuente, como ocurrió en España en marzo y que generó una situación de brote de la pandemia con más fuerza porque salieron españoles ha celebrar a la calle, y aquí puede pasar lo mismo".

Consultado por el Plebiscito del próximo domingo y si considera que están las condiciones para desarrollarlo sin violencia, Sutil respondió: "Pucha, es una pregunta difícil de contestar, es bien líquida la situación. Yo espero que tengamos un acto como hemos tenido en el retorno a la democracia de una elección en paz, tranquila y que Chile muestre su espíritu democrático. Así lo espero, y de lo contrario, tendremos que lamentar situaciones de violencia desbordada que podrían seguir destruyendo nuestra imagen externa, nuestra seguridad y capacidades".

"Esta violencia lleva a inestabilidad, rompe el marco democrático, genera temor en muchas personas, le destruye la vida a quienes viven o trabajan en esos barrios. No es la forma correcta de expresar las preferencias políticas y finalmente están asociadas a anarquía, droga e insurrección. Debiéramos aspirar a un proceso democrático que permita encausar nuestras preferencias y resolverlas en el marco de la democracia", dijo.