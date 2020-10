Ministro del Interior y querella por datos personales usados por carabinero infiltrado: "No he participado en la ejecución de un hecho ilegal"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la querella que interpuso el joven cuyos datos personales corresponden a los utilizados por el carabinero infiltrado en la población Lo Hermida, quien fue descubierto por su participación en un docureality televisivo, caso que fue revelado por Ciper Chile.

Pérez, dijo por la acción judicial por usurpación de identidad, que "no he participado en ningún momento en la ejecución de un hecho ilegal. Todas las personas tienen el derecho de llevar adelante las acciones judiciales, y me tendré que defender en ese estadio, en ese lugar".

El secretario de Estado además insistió en que "las normas de la Ley de Inteligencia han sido aplicadas a cabalidad, con estrictez y rigurosidad y, por lo tanto, tenemos mucha tranqulidad para enfrentar cualquier denuncia o investigación".