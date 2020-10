Jaime Mañalich declarará el próximo 11 de noviembre en marco de la investigación sobre fallecimientos por Covid-19

El juez Mario Cayul accedió a la solicitud que realizó la defensa del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y será citado a declarar el próximo 11 de noviembre a las 09:00 horas de manera virtual.

El ex titular de Salud declarará, en primera instancia, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que es donde está radicada la causa presentada por el senador Alejandro Navarro y que a juicio de la defensa del ex ministro da más garantías de imparcialidad.

El abogado defensor del ex titular de la cartera, Gabriel Zalisnik, afirmó que "fue a petición nuestra, no fue por iniciativa del Ministerio Público, y en la causa, llamémosla 'hermana', de Daniel Jadue, aún no nos responden siquiera. Mi impresión es que el Ministerio Público ha sido renuente a conocer la versión del ex ministro Mañalich".

"Nuestra opción es prestar declaración ante un juez de la República, creemos que ofrece más garantías desde un punto de vista de la objetividad de la diligencia -afirmó-. No es una diligencia a puertas cerradas, es una diligencia transparente", finalizó.