Ministro de Salud: "Vamos a entregar los documentos cuando nos pidan los documentos con claridad"

El Ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió nuevamente a la controversia entre la cartera y la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema dio acceso limitado a los correos electrónicos, restringiendo la entrega sólo a aquellos relativos a la investigación por las muertes en pandemia.

"Nosotros vamos a entregar los documentos cuando nos pidan los documentos con claridad, pero si los piden al voleo o como pesca de arrastre -como dijo el ministro (Jaime) Bellolio-, por supuesto que no podemos hacerlo”, dijo el ministro de Salud.

Paris añadió que "el tribunal lo que ha hecho es pedir al Ministerio de Salud que entregue los documentos que le sirvan para estudiar la situación de las personas nombradas. Nosotros no nos hemos negado y el Ministerio no se va a negar nunca a colaborar con la justicia", en alusión al ex ministro del ramo, Jaime Mañalich y su ex jefa de gabinete, Itziar Linazasoro.

Sobre la aclaración que solicitó el Minsal a la Corte Suprema, Paris planteó que "lo que pedimos en este segundo escrito es que nos digan exactamente cuáles son los correos, cuáles son las preguntas, cuales son las palabras claves, porque en realidad volvieron a pedir todo en forma masiva".

"Tenemos que tener una instrucción clara al respecto y eso es lo único que pedimos, pero los vamos a entregar, vamos a colaborar", dijo el ministro.