Paris confirmó muerte de joven TENS tras ser impactada por bala perdida: "No toleraremos la violencia"

"Condenamos el uso de armas de fuego, llamamos a la paz y a la concordia. Acompañamos en su dolor a su familia y a los funcionarios de la salud".

Con estas palabras el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó el fallecimiento de la funcionaria de salud Francisca Paz, quien recibió el impacto de una bala perdida

causándole la muerte.

La profesional de 27 años se desempeñaba como TENS en el Hospital San Juan de Dios, y fue víctima de este hecho el pasado domingo 18 de octubre.

"Este hecho ocurrió el domingo 18 y condenamos profundamente el uso indiscriminado de armas de fuego. Llamamos a la paz y a la concordia, a un espíritu de diálogo y de colaboración a los habitantes de la patria", indicó Paris.

Con ello, insistió en que "no toleraremos la violencia. Seguiremos trabajando para salir vidas, no para perder vidas. Aquellos que no condenan la violencia, contribuyen a que sigamos perdiendo vidas valiosas y necesarias para la patria".