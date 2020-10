Alcaldesa de Peñalolén tras homicidio de mujer en un portonazo: "Yo creo que hay un tema del fracaso del sistema"

Esta jornada la alcaldesa de la comuna de Peñalolen, Carolina Leitao, lamentó la muerte de una mujer de 57 años tras ser atacada con un arma blanca durante un portonazo.

Según los antecedentes policiales, la víctima se encontraba ingresando a su domicilio, en las cercanías de Avenida Quilín con Tobalaba, cuando dos sujetos la abordaron y amenazaron con armas blancas para arrebatarle su automóvil. Como la víctima opuso resistencia, éstos la apuñalaron y huyeron del lugar.

En una conversación con Radio Cooperativa, la edil expresó que "es un hecho criminal que espero que se aclare prontamente, porque las personas que cometieron este hecho están libres y, por lo tanto, pueden cometer otros delito igualmente graves".

"Nosotros estamos acostumbrados a tener conflictos, pero cuando hay la vida de una persona o cuando hay una familia destruida no hay cómo no comprometerse con el caso no solo del ámbito como autoridad, sino también en lo personal", añadió.

Según la alcaldesa "yo creo que hay un tema del fracaso del sistema; y esto tiene que ver con que si son encontradas estas personas, dicen primero que son menores de edad, pero no solo eso, también te puedo asegurar que van a tener antecedentes previos, y eso habla –hace tiempo lo venimos diciendo– de cambiar las políticas, de enfocar la seguridad no solo en control, sino también en prevención".

"Tenemos que hacer un esfuerzo, como país, distinto, porque en la práctica estamos persiguiendo a los mismos delincuentes todo el tiempo, y las policías detienen a unas personas, y si es que hay un juicio muchas veces quedan libres, otras veces hay detenidos, hay procesos, vuelven a salir y vuelven delinquir", cerró la jefa comunal.