Ministro Pérez dijo que explicación de su defensa era para demostrar que acusación está jurídicamente mal planteada

Abogados del titular de Interior argumentaron que durante la excepción constitucional, Carabineros depende de los jefes de la defensa nacional y por ende, del ministerio de Defensa y no de Interior. Secretario de Estado aseguró que en el escrito no se buscaba responsabilizar a otra cartera,

El ministro del Interior, Víctor Pérez explicó el argumento de su defensa frente a la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso, donde se explicó que, en estado de excepción constitucional, Carabineros depende de los jefes de la defensa nacional y, por ende, del Ministerio de Defensa.

Pérez apuntó que la respuesta apunta a que el libelo está “jurídicamente mal planteado”. “Quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente”, indicó el secretario de Estado, quien añadió que en el escrito no se buscó responsabilizar al ministerio de Defensa, “para nada”.

El ministro además dijo que en su actuar no hay falta y que “lo único que hace el escrito es reiterar la inconsistencia del libelo” y que los hechos no permiten “acusar a ninguna autoridad del país. No hubo discriminación, (ni) órdenes para establecer violaciones a los derechos humanos”.

“Lo que está en el escrito es la transcripción de una norma constitucional y legal para demostrar que quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente (…) junto con establecer con absoluta claridad y nitidez que hay una falta de rigor jurídico, se asumen y analizan cada unos los hechos por los cuales se funda”.

El titular de Defensa, Mario Desbordes, en tanto, dijo que “no hay ninguna molestia” por la defensa planteada por Pérez y aseguró que a Carabineros “en esa labor se les ha delegado determinadas funciones de materia de orden público y del combate del Covid” . Además señaló que, a su juicio, "no hay sustento para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez”.