Acusación constitucional: ministro del Interior instruyó no perseverar en argumentación que apuntaba a Defensa por orden público

"Para evitar cualquier interpretación que pueda generar una polémica artificial, he instruido a mi defensa que no persevere en esa argumentación", sostuvo a El Mercurio, el ministro del Interior, Víctor Pérez, haciendo alusión a la solicitud que realizó a su defensa para no insistir en los argumentos que apuntaban al Ministerio de Defensa.

Esto, en el marco de la respuesta que entregó por la acusación constitucional en su contra, donde sostuvo que en medio del estado de excepción, el orden público y sus funcionarios son directa responsabilidad de la cartera dirigida por Mario Desbordes.

El planteamiento generó molestia y abrió la polémica entre ambas carteras. Por lo mismo, Pérez sostuvo que retroceder en esta línea es una forma de mantener la unidad.

"No quiero que una frase de mi defensa pueda afectar la unidad de la centroderecha. (...) Si alguien cree que presentar una inconsistencia de la oposición genera como efecto que yo estoy responsabilizando al Ministerio de Defensa, lo quiero desmentir tajantamente".