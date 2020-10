Heraldo Muñoz: "Chile se juega no sólo una Constitución, se juega un país más justo"

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz se refirió al plebiscito luego de sufragar.

Muñoz dijo que "Chile se juega no sólo una Constitución, se juega un país más justo, más digno, con reformas estructurales, que responda a las demandas ciudadanas, que avance hacia un Estado de bienestar".

Consultado por un par de personas que lo increpó al momento de llegar al local de votación, "tiene el derecho a expresarse (...) tenemos mucho por qué ofrecer disculpas, no fuimos lo suficientemente osados con las reformas, pero teníamos una Constitución que nos limitaba, senadores designados hasta 2006, sistema binominal hasta 2016, y aún tenemos esta Constitución con súper quorums y que hace que muchas reformas terminen en el TC".

Respecto de lo que viene tras el Plebiscito, Muñoz aseguró que "tener una lista única para los constituyentes, la convención constitucional espero que lleve a una lista lo más unitaria posible de la oposición, espero que la unidad se imponga, la unidad del país, es un país que no puede seguir dividido, el país no se construye si no es a través de la unidad".