Paris destacó comportamiento de votantes en medio de la pandemia: "No esperamos un aumento de los casos"

15:47 "Se ha mantenido la distancia física, toda la gente va con mascarilla, además mucha gente he visto que lleva su alcohol gel", sostuvo el ministro de Salud.

"El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, analizando el comportamiento de los votantes en esta jornada de plebiscito constitucional.

El proceso que se ha vivido en medio de la pandemia, Paris destacó que "se ha mantenido la distancia física, toda la gente va con mascarilla, además mucha gente he visto que lleva su alcohol gel, sobre todo los adultos mayores; y no solamente eso, he visto un ambiente de alegría, de mucha participación, de deseo de votar”, indicó.

Sobre las largas filas, Paris, insistió en que "el riesgo es bajo si se mantiene el ordenamiento y el uso de los medios. La gente se ha portado muy bien, ha demostrado que entendió las medidas sanitarias. No esperamos un aumento de los casos".