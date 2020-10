Servel señala que esta puede ser la "participación más alta en 8 años", desde que empezó el voto voluntario

En entrevista con radio Universo el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, se refirió a lo que ha ocurrido durante esta jornada de Plebiscito Constitucional, incluyendo la alta participación y diversos episodios que han marcado la jornada.

En esa línea la autoridad fue enfática en señalar que desde hace varios años que no se veía tanta gente votando y que definitivamente "va a ser el proceso de participación más grande desde el 2012 cuando se estableció el voto voluntario".

Además, apuntó que "me da la impresión, viendo el compromiso, la constitución de las mesas, la afluencia de electores, nos da la impresión que vamos a superar la votación más alta de los últimos 8 años que fue la que eligió al presidente Piñera con el 49,2%".

Santamaría además indicó, respecto a la hora en que se podrían esperar la entrega de cifras, que "a las 8 voy a leer los resultados del mundo. Estimamos que si bien dependemos del trabajo de los vocales, tipo 21:15, 21:30 dar un resultado que marque cierta tendencia".

Respecto a los diversos sucesos que han generado noticia, como las fotografías a los votos o el joven que dijo a modo de broma que llevaba una bomba, señaló que "Hay graciosos siempre. Son cosas habituales, hemos vivido en otros procesos cosas puntuales, marcan un hecho que genera una cierta reacción, pero que en balance general hay que dejarlo pasar. Si hoy tenemos una altísima votación a la que no estábamos acostumbrados hace 8 años, tenemos que darnos por satisfechos. Siempre no falta el que realiza alguna broma, que se las quiere dar de listo, algunas oportunidades andaban repartiendo berlines y completos a los vocales. Estas escaramuzas existen, lo importante es que no ha habido violencia".