Oposición valoró el triunfo del Apruebo y dijo que "ha permitido iniciar un nuevo ciclo"

La excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, afirmó tras conocerse los resultados del plebiscito que “hoy día lo que sucedió en Chile es el triunfo de la gente”.

“Esto es una señal de responsabilidad para todas las organizaciones, para nosotras y nosotros que hacemos organizaciones políticas, para ir caminando en un camino de mayorías, que pueda ir dando respuesta a esta rotundidad que se vivió hoy día en las calles con este plebiscito”, sostuvo Sánchez.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, valoró la victoria. "Celebramos este triunfo histórico con mucha humildad, porque ha sido el pueblo de Chile el que ha permitido iniciar un nuevo ciclo. Es un mensaje de cambio que exige enfrentar con decisión los abusos y construir un Chile para todos. Hoy gracias a la movilización ciudadana se ha podido correr la frontera de lo posible, pero la tarea recién comienza".

En conversación con 24 Horas, el líder del PPD Heraldo Muñoz, aseguró que “esto es mucho mejor de lo que anticipaba, la gente fue a votar y lo hizo masivamente, esto nos da una enorme satisfacción”.

“Esto es un triunfo de la gente, no de la política; un mandato de la política de las cosas que se hicieron mal y se profundice las que se hacen en un buen sentido”, cerró.

Por su parte el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson dijo en su cuenta de Twitter que "me entero del primer cómputo del Servel con el 11,28% de participación (...) Ya no me aguantaba más: Vamos Csm"