Retiro del 10% de las AFP: gobierno criticó "descalificaciones" durante debate en Comisión Constitucional

19:34 "Lo que yo he señalado es que obviamente que es incompatible mejorar las pensiones, al mismo tiempo que usar los recursos para otra cosa, porque no puedo usar los recursos para dos cosas al mismo tiempo", sostuvo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

"Veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien tiene al frente. No hay cosa más indigna en la conversación que las descalificaciones personales", dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionando algunos de los dichos de parlamentarios opositores en la Comisión de Constitución que decidió este martes aprobar el segundo retiro de fondos de las AFP.

El secretario de Estado, manifestó su molestia en la instancia, indicando que "acá hay diputados que se permiten decir, sin ningún sustento, por cierto, que he mentido. Yo le pediría al diputado (René) Saffirio que, por favor, sigo esperando las referencias donde yo alguna vez, según él, habría señalado que el primer retiro iba a tener consecuencias catastróficas en la economía. Lo sigo esperando".

La misma línea siguió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar señaló que "nos está ocurriendo constantemente que descalificamos al otro restándole valides, como personas, como ser humano, pero también en cuanto a su argumentación".

Con ello, cerró que "lo que yo he señalado es que obviamente que es incompatible mejorar las pensiones, al mismo tiempo que usar los recursos para otra cosa, porque no puedo usar los recursos para dos cosas al mismo tiempo. No puedo usar la misma plata, no puedo usar los mismos fondos".