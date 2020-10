[VIDEO] Julio César Rodríguez se quebró en medio de matinal con historia que le recordó a su hijo fallecido

Julio César Rodríguez, se quebró en medio del matinal tras presentar la historia de Lorena, madre de un niño que nació con una malformación congénita. En la lucha por entregarle un tratamiento, puso en arriendo su casa y hoy vive de allegada.

Sin embargo, el arrendatario no concretó los pagos por más de un año y se niega a dejar la vivienda. Ante esto, el animador ofreció su ayuda, argumentando entre lágrimas, que su caso le recuerda al de su hijo Pablo, quien padecía una condición similar y falleció a los 13 años.

“A lo mejor me involucré más de lo que un animador se debe involucrar en un caso… pero todos tenemos una historia. Yo tuve un hijo, igual al tuyo… perdón que me emocione tanto. Tu hijo Alejandro es igual a mi hijo Pablito, y él murió a los 13 años”, comenzó contando.

“También llevé a mi hijo al hospital en micro, también luché por un botón gástrico, también le di comida por la guata… cuando aún no trabajaba en la tele. Si estoy ayudando ahora no es por ser bueno o quedar bien, y quiero hacer esto que no se hace, porque los animadores no deberíamos involucrarnos o solucionar problemas, pero estoy haciendo esto por mi hijo, por mi historia”, añadió.

Rodríguez aseguró sentir mucha pena de que "esto que me pasó hace 30 o 20 años atrás, te pase a ti hoy, en 2020. Que tengas el mismo abandono, las mismas carencias y necesidades. Puta el país de mierda que tenemos. 30 años, yo viví lo mismo que tú, hace 30 años”.

“Perdona por esta emoción, pero Pablito me enseñó una cosa cuando murió. Yo antes nunca lloraba (...) y con mi hijo aprendí a demostrar mis sentimientos”, comentó.

“El destino tiene cosas curiosas porque estoy pasando por un súper buen momento profesional y de pronto, un día cualquiera, llegas tú y tu hijo, y me pones mi vida hace 30 años atrás. Y sé tan bien lo que estás pasando, sé tan bien lo que estás sufriendo, sé tan bien lo que luchas por tu leche, por tu comida para la sonda gástrica, por tu botón gástrico, por tus remedios, que quiero ayudarte”, cerró.