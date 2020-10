Paris se refirió a los dichos de Piñera sobre la pandemia en el país: "Transmitió esa visión de que las cosas están marchando bien"

El ministro de Salud, Enrique Paris, abordó las declaraciones que realizó el Presidente Sebastián Piñera sobre el "control" de la pandemia en el país.

El mandatario aseveró en una entrevista con Canal 13 que "Chile hoy día obviamente que está sufriendo, pero hemos logrado controlar la pandemia y hemos tenido resultados que son reconocidos en el mundo entero".

En este contexto, Paris explicó que "lo que dijo el Presidente el lunes es que la cantidad de casos ha ido disminuyendo y eso es evidente, lo estamos viendo todos los días, ayer tuvimos por primera vez menos de mil casos, hoy tenemos 1.004 casos, la cantidad de pacientes activos está bajo los 9 mil, 8.500 y tantos. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es que estamos en un estado de endemia, de mantención de la circulación viral, pero no las cifras que teníamos anteriormente".

Además, el titular de la cartera señaló que "yo creo que el Presidente transmitió esa visión de que las cosas están marchando bien, sin embargo, hemos dicho hasta el cansancio que puede haber un rebrote y como estamos viendo en Europa y en otros países del mundo y obviamente que estamos preparados para eso. Hemos iniciado una estrategia muy intensiva para adquirir vacunas y pronto vamos a tener noticias muy positivas. Además de eso, estamos reconvirtiendo una gran cantidad de camas para solucionar las listas de espera. Es una visión general de que la pandemia nos ha permitido seguir avanzando en el tema de la salud"

"hemos logrado controlar la diseminación del virus, porque estamos en una etapa de endemia, es decir, se mantiene cerca de los mil, yo no digo que vayamos a bajar de mil (casos) vamos a estar entre mil y 1.500, de repente hemos subido más, pero estamos estables, estamos estabilizados. No hay colapso en los hospitales, no hay ocupación de UCI cercana al 90%, ya dije un 34%, una PCR bajísima, y una cantidad de pacientes activos realmente muy baja, 8 mil pacientes, lo cual nos permite darle cierta tranquilidad a la población y creo que los protocolos han funcionando muy bien", añadió.

Finalmente abordó a que la prensa mundial "destacó entre los cuatro o cinco países del mundo que en una situación de pandemia han logrado realizar un Plebiscito y eso fue realmente un hecho inédito (...) El Presidente obviamente que desde un visión está lo suficientemente intranquilo como siempre con la pandemia, pero por otro lado reconoce que estamos en una etapa de cierta estabilidad".