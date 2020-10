Lunay sobre su canción 'Soltera': "Llegué y vi a Bad Bunny cantando mi canción"

Cuando Lunay estaba a punto de grabar su primer single él seguía siendo Jefnier Osorio Moreno. Y es que el cantante tenía todo claro menos su nombre artístico. "Todavía estábamos envueltos en el proceso musical y se nos había pasado ese detalle del nombre y nos tocó decidir ahí", recuerda.

Es por eso que, mientras iba en bus camino a San Juan, Puerto Rico, se puso a buscar y proponer nombres a su acompañante. "Es así, estábamos en la guagua (autobús) y entonces dije 'Lunay'. Los dos paramos y dijimos 'pérate... Lunay, Lunay...' Y nos quedamos con ese nombre", dice. Dos días después, Jefnier consultó su apodo con Gaby Music y así empezó a ser conocido.

Para él, Lunay se usa sólo para ser "un poco más claro", ya que, además de la anécdota, no tiene un significado especial.

Mi amor por la música nace de mucho antes, desde pequeñito en las iglesias. Pero en realidad creía que mi futuro estaba en el fútbol. Fui experimentando y ahí es cuando voy enseñando a mis compañeros de equipo lo que estaba haciendo y les digo: "Denme sus opiniones, ¿creen que deba subirlo a las redes?" y en realidad ellos me motivaron a subirlos. Y fue cuando tenía las canciones en internet cuando la vida cambió por completo. Estoy muy agradecido con todos los que me apoyaron entonces.

Si te soy honesto, nunca pensé que "Soltera" me iba a abrir tantas puertas. Fue un cambio en mi vida, en mi carrera. Entonces cuando llegó el día de sacar "Soltera" y "Soltera remix" fue de verdad una bendición. Imaginarte todas estas cosas desde niño y que hoy te pasen es una bendición.

Mis productores tienen buena relación con Yankee. En uno de esos procesos Yankee hizo el acercamiento a los muchachos y se combinó todo para que se diera el remix. Originalmente íbamos a participar solo con él. Pero esa noche, cuando estábamos terminando el remix en un hotel en Miami, veo llegar a Benito; lo saludo y me voy a hacer unas cosas por la ciudad. En eso me llama mi productora y me dice "ven al cuarto que tenemos que hablar" y yo no me echaba, no me lo imaginaba. Llego al hotel, abro la puerta y esta Benito grabando el verso de "Soltera remix" y me dice: "dime Lunay, ¿Te gusta?". Yo no me lo podía creer. Fue una bendición eso que me pasó.

Vienen muchos singles, muchas colaboraciones. Ahora estoy enfocado en sacar mi disco que sé que tiene una propuesta bien gigante para mi carrera y para todos mis fanáticos. Siempre trato de complacer a todos mis fanáticos: niños, jóvenes y adultos. Eso es algo que me define.