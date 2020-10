ANFP solicitó tener hinchas en el torneo y Clasificatorias

08:32 "La esencia de ser local no se vive cuando no hay público", dijo Milad por la petición.

Tras el acto de reconocimiento a la árbitra María Belén Carvajal por su estreno en la Primera B, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reveló que la entidad ya elevó una solicitud a las autoridades sanitarias para tener la autorización de que el público vuelva a los estadios del país, ya sea para las Clasificatorias, con el partido del 12 de noviembre ante Perú en el Nacional, como por el resto del Torneo Nacional, que todavía le faltan 18 fechas.

"No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución (de la pandemia) después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta", indicó sobre la medida.

Milad justificó la petición refiriéndose al impacto que tienen los hinchas en el ambiente de un encuentro.

"Tenemos la mejor disposición, y queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y solo se sentían las voces de los jugadores", agregó.

Milad no indicó cuándo podrían tener una respuesta de las autoridades ni tampoco cuál sería el aforo permitido, por lo que todo se definirá en los próximos días. Los antecedentes más recientes tampoco son auspiciosos. Tras el aumento de los contagios en Alemania la Bundesliga echó pie atrás y los partidos se disputan sin espectadores en los recintos.