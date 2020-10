Roberto Bravo: “Grabé mis conciertos en casa en pantuflas y buzo”

Pese a las múltiples órdenes para mantenerse en casa, Roberto Bravo continuó con sus paseos nocturnos. Es que para el pianista, además de preocuparse por la pandemia, asegura que hay que preocuparse de otros aspectos: “Las personas mayores debemos salir a caminar y los niños deben salir a jugar”, dice.

Sin embargo, el músico estuvo meses lejos de los escenarios, realizando presentaciones desde su casa para el público. Sin embargo ahora ha vuelto a pararse en el escenario, solo que esta vez se vio en un teatro casi vacío.

Hoy el pianista se presentará desde el escenario del Teatro San Joaquín para celebrar el trigésimo tercer aniversario de la comuna.

Fue un agrado para mí el volver a tocar después de tanto tiempo y tener la sensación de concierto. No había público pero sí estaban los técnicos, el alcalde, gente de la municipalidad repartidos por el teatro. Eso te revive la sensación del teatro y fue muy linda. Esperamos que la gente esté contenta con el repertorio que hicimos al combinar la música y la poesía con distintos autores tanto chilenos como músicos extranjeros. En la presentación, por ejemplo, hicimos un pequeño homenaje a Ennio Morricone, el gran compositor italiano.

Sí, fue tocar mi piano en el dormitorio y en el estudio que tengo. Primero grabé yo solo todo tipo de clásicos para el personal de salud que necesitaba apoyo en ese minuto. Después empezamos con las ollas comunes, haciendo conciertos con otros tipos de música, todo desde la casa.

Es la rutina lo que eché de menos: ponerse zapatos, porque todos los otros conciertos los grabé en pantuflas y en buzo. Después de todo lo único que importaba era la parte de arriba (risas). Pero el volver a ponerse zapatos y el traje fue muy interesante, estaba el sentimiento de “hoy hay concierto”. Entonces te aseguras de que la ropa esté planchada, los zapatos bien lustrados, que las partituras estén ahí. Debemos llevar la cremita pa los dedos, el maquillaje si hace falta porque hay que filmar… todo eso que dignifica lo que es un concierto.

Claro, obviamente. Ahora se echa de menos el público por la energía. El cariño que a uno le genera y que también motiva a tocar casi de otra manera. Yo prefiero mil veces entrar a una sala con mil personas que tocar en frío frente a una cámara.

La verdad no respeté las normas. Me guié en lo que me dijo mi doctora: “Las personas que pasan muchas horas en el piano tienen que caminar así como hacer ejercicio todos los días”. Todas las mañanas bailo diferentes tipos de música, sobretodo música brasileña o música de los 80 o los 90. Todo lo que sea para elongarse un poco. Las personas mayores debemos salir a caminar y los niños deben salir a jugar.