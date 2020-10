José Maza descartó ser candidato a la Convención Constituyente: "Me queda poco tiempo y no lo quiero perder en discusiones bizantinas"

"Me han sugerido, incluso pedido que vaya a la constituyente, pero no: uno no se tiene que meter en lo que no entiende. Escuchando lo que candidatos a la constituyente quieren poner en la Constitución, me doy cuenta de que eso puede ser una bolsa de gatos".

Así descartó José Maza una eventual candidatura a la Convención Constitucional para escribir una nueva carta magna. El astrónomo insistió que si bien se lo han pedido "decliné ser parte de un grupo de independientes que vaya al alero de un partido político. Además, ¿tener que hacer campaña en pandemia, si llevo siete meses escondido? ¿Voy a salir a hacer campaña a la feria? No, no, no".

"Me queda poco tiempo y no lo quiero perder en discusiones bizantinas", replicó a Cooperativa, dejando en claro que "yo tengo 72 años y me pregunto cuánto me quedará: ¿10 años más? Y gastar dos años de mi vida en discusiones", añadió.

"Yo me imagino en una mesa en discusiones con ese tipo de argumentos y entre que me da acidez y me da un derrame cerebral de la hipertensión que me va a dar... No sé, gente como Marcela Cubillos, que es obtusa hasta la consumación, y bueno, los obtusos de izquierda son igualmente obtusos", cerró.