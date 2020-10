Gobierno calificó como "buena noticia" leve descenso en la cifra del desempleo

Los ministros de Economía, Lucas Palacios, y de Hacienda, Ignacio Briones, se refirieron a la cifra de desempleo del trimestre julio-septiembr e, que mostró una caída de 0,6% respecto del trimestre movil anterior.

Briones calificó como unala cifra y dijo que "no se puede olvidar que, porque dentro de estos números no solo hay salarios, sino dignidad, sueños y protecciones", dijo el titular de Hacienda, quien llamó a "no relajarse", pues según afirmó,, que viene de la mano del respeto de las medidas sanitarias".

Su par de Economía, Lucas Palacios, en tanto, mediante Twitter dijo que "la gradual reapertura, aplicación de protocolos sanitarios y recuperación de la economía está siendo acompañada por mejores oportunidades de empleo para las familias".

"Todavía hay más 1,6 millones de empleos por recuperar y, los cuales han sido muy afectados por la pandemia", agregó.