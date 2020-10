Beatriz Sánchez y posible candidatura presidencial: "Hoy no es el momento de anunciar proyectos personales"

Esta jornada en marco de la presentación de candidatos del Frente Amplio para ir en carrera por la gobernación de la Región Metropolitana, Beatriz Sánchez, se refirió a una posible candidatura presidencial.

La ex candidata para llegar a La Moneda, expresó que “esas son preguntas que obviamente van a tener una respuesta, pero creo que hay que entender lo que pasó el domingo. Hoy no es el momento de anunciar proyectos personales, y cuando vemos gente que después de la elección del domingo, donde lo que plantea es que no se quiere ver a nadie robándose el momento y anunciando sus proyectos personales, sino que diciendo que las personas quieren participar de lo que está pasando, no es el momento hoy de los proyectos personales”.

“Lo que estamos haciendo acá es decirles a las personas que nos vamos a preocupar de que habrá más participación, es decirle que como Frente Amplio vamos a seguir trabajando por la unidad para algo muy importante que viene en el proceso de la Convención Constitucional, que es que sea lo más democrático y participativo posible”, añadió.

En esa misma línea, la periodista manifestó que “para eso no es solo permitir que haya mucha gente en esa representación de los 155 o más que van a ser electos y electas, sino también de ponernos de acuerdo para que muchas de las personas puedan participar a través de mecanismos democráticos en todo el proceso de la Convención”.

“Ese es nuestro rol hoy día, que haya control democrático a todo el trabajo de la Convención, y para eso se necesita seguir trabajando por las mayorías máximas posibles. Esa es la 'pega' principal de las próximas semanas. Ya vendrá el momento de esa respuesta, de anunciar cosas más personales, pero hoy día hay que seguir jugándose el pellejo por lograr esas mayorías porque esto es lo que la gente quiere”, cerró.