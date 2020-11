Presidente Piñera: “El último año ha sido el más difícil de mi vida”

El Presidente Sebastián Piñera dijo que “el último año ha sido el más difícil de mi vida”, sin embargo cuenta, que varias veces les ha tocado hacer de psicólogo frente a algunos ministros y que explica que “nunca me he quebrado, nunca he dejado de asumir mis responsabilidades, nunca he dejado de levantarme temprano en las mañanas, a veces me acuesto en la noches cansado como perro”.

En este escenario destaca el apoyo del “equipo”, ya que “amistad, lealtad, apoyo muy fuerte”, además destaca el papel de su familia ya que “mis hijos, mi mujer, mis nietos han sido un apoyo invaluable”, dijo el mandatario a El Mercurio.

Pese a esto señala que se ha sentido solo ya que “cuando hay grandes problemas y opciones muy contradictorias, al final del día uno tiene que tomar la decisión solo”.

El presidente señala que espera que “cuando se escriba la historia, con más objetividad, serenidad y respeto por la verdad, se diga que enfrentamos la peor crisis política en muchas décadas en Chile y que que supimos todos encauzar la por la vía democrática”.