UDI y RN rechazan decisión de parte de Evópoli de congelar relaciones con el Gobierno

Con molestia reaccionaron en la UDI y RN luego de que ayer se conociera que los parlamentarios de Evópoli por La Araucanía decidieron congelar sus relaciones con el Gobierno, como señal de rechazo hacia su forma de enfrentar los hechos de violencia en la zona.

La determinación fue adoptada por el senador Felipe Kast y los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, quien es presidente de la colectividad. Según expusieron, no restaurarán las relaciones hasta que se designe un 'ministro encargado' para la zona, a fin de frenar los atentados que se han repetido a lo largo del año.

Al respecto, la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, calificó la situación de "inaceptable" y criticó con dureza a los legisladores que tomaron la decisión, justo en la antesala de que se vote la acusación constitucional en contra del ministro del Inetrior, Víctor Pérez.

"Me parece incomprensible y me parece oportunista. Yo represento la Región del Biobío, también han habido hechos de violencia acá, pero creo que en estas condiciones la verdad es que resulta totalmente incomprensible", comentó Van Rysselberghe a Emol.

A juicio de la senadora, si Evópoli decide paralizar su relación con el Ejecutivo, "debieran dejar los cargos que tienen en el Gobierno, sino, es una cosa solamente para la prensa". "Debieran renunciar sus seremis, ministros. Todos debieran dejar sus cargos si congelan relaciones. Es lo que corresponde", zanjó.

El timonel de RN, Rafael Prohens, también cuestionó la determinación de los legisladores. "La verdad es que no me parece, porque en este minuto el Gobierno necesita a todos los partidos colaborando, sacando adelante la tarea. Es lamentable la muerte del carabinero hoy día, eso es algo que nadie puede eludir de condenar. Pero otra cosa es tomar distancia del Gobierno en momentos complejos como los que estamos viviendo, con una acusación constitucional", recalcó. Asimismo, instó a la colectividad a "recapacitar de la decisión que han tomado y sumarse a seguir trabajando, buscar un camino, porque se puede hacer lo mismo que están pidiendo pero no con la necesidad de estar congelando las relaciones con nadie".