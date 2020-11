El duro reclamo de Vivaldi por recorte presupuestario: "Nos sacan la plata para para dársela a las universidades" privadas

“Nosotros aportamos de manera muy fundamental en muchas otras áreas que están en juego, por ejemplo, me gustaría discutir todo el drama en el cual nos están sacando toda la plata de la Orquesta, del Centro Sismológico, de todo lo que hacemos las universidades tradicionales nos sacan la plata para para dársela a las universidades nuevas, eso se hace por un decreto del Tribunal Constitucional (TC)”, señaló el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a propósito de los recortes planteados a las universidades tradicionales en el Presupuesto 2021.

“Si nos están sacando la plata… estoy hablando del presupuesto de Educación Superior. Me gustaría hacer una diferencia entre lo que es darles más a unos que a otros, entre darles a unos y no darles a otros, y darles a unos a costa de sacarle a los otros que es lo que está pasando con nosotros. Nos están sacando (desde) el Centro Sismológico, el problema de atención dentaria, atención sicológica”, dijo en Radio Universo.

“La razón por la cual se hace esto es porque se dice que no se pueden sacar fondos de otros lados, que hay que redistribuir los fondos que tenemos y como hay nuevas universidades, algunas creadas después del ’80, en contra de las cuales no tenemos nada, no queremos atacarlas a ellas ni a sus estudiantes, pero el hecho concreto es que se dice que como ellas quisieron ahora entrar a gratuidad, hay que financiarles la gratuidad a ellas y como no se puede sacar plata de otros lados, a nosotros nos recortan en 25% todas las actividades como el Museo de Arte Contemporáneo, el Ballet, la Orquesta Sinfónica, el Centro Sismología, cosas centrales, claves para el Estado chileno se recortan para dársela a las universidades privadas sacándosela a nosotros”, agregó.

“Se ha dicho que la ley es mala, que la gratuidad es mala, a lo mejor, pero el hecho concreto es que esa decisión no es del Gobierno anterior, ni del Congreso Anterior, ni de los rectores Cruch, Cuech, sino que es del TC que dice que no se puede discriminar y los jóvenes que van a las nuevas universidades privadas tienen que recibir la gratuidad por igual… habría que ver cómo se financia a esos jóvenes, pero hoy le están sacando la plata a las universidades tradicionales que son las que hacen investigación científica, por favor. No es baladí que un país tenga o no tenga a personas como el doctor (Miguel) O’Ryan y la doctora (María Elena) Santolaya”, se quejó destacando a quienes lideran los ensayos en Chile de las vacunas de Johnson&Johson y Oxford, respectivamente, proyectos desarrollados desde la Facultad de Medicina del plantel.

Vivaldi destacó que “hemos tenido una altura de miras con una postura de Estado, representamos al Estado de Chile, representamos a la totalidad de la población chilena y a sus intereses, eso es clave. En este caso, además, al momento en que llega la pandemia, es emocionante como el hospital de la universidad responde, todo el mundo responde ante el Covid porque hay una vocación auténtica en que nadie está aquí por su interés personal, hay un auténtico sentido de pertenencia a un bien común que es Chile y eso lo están aplastando, es una cosa increíble”, se quejó.

“Tenemos esperanza en que se recapacite, los argumentos son aplastantes en términos en que nosotros, le puedo dar 7, 8 fórmulas que hemos dado, pero la respuesta ha sido negativa y espero que eso cambie”, dijo. “Han sido muy alentadores los debates en el Congreso porque la evidencia es muy grande. Cuando uno muestra el gráfico de qué les pasó a las universidades del Estado, a las privadas del Cruch y a las privadas de afuera, ud. puede imaginarse tres barras donde dos se van para abajo y una se va para arriba respecto del año pasado. Uno le muestra eso a los parlamentarios (…) después les dice las consecuencias, lo que hemos hecho durante el Covid ¿quieren que se desplome el hospital?, ¿la investigación científica, tecnológica? Estoy contento con los debates en el Congreso y espero que haya una respuesta”, concluyó.