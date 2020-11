Mariela Montero recordó su experiencia en Viña 2018: “Para mí no fue traumático"

La actriz Mariela Montero fue parte del show del humorista Bombo Fica durante el Festival de Viña en el año 2018 el cual no tuvo buen reconocimiento ante los asistentes y televidentes.

Durante una transmisión en vivo a través de Instagram la compañera de Bombo Fica se contactó con la cantante Cristina Toco donde recordaron este episodio en el Festival.

La modelo y actriz relató que “en el colectivo de la gente queda eso, pero para mí no fue traumático. Para mí fue una experiencia y hasta puedo contarla con gracia. Lo conté hasta con humor en una obra que yo misma produje"

“Es algo que siento que no merecí. Si me preguntas a mí y no lo digo con soberbia, lo digo con una cordura, yo siento que hice bien mi trabajo. Ahora, que a la gente no le puede haber gustado mi participación”, añadió.

A lo que Cristina Toco señaló que "en tu caso fue conversado. La gente había ido a ver al Bombo y no querían personajes o más gente, nada más”.

Montero expresó que "lo que digan o lo que hagan, yo sé quién soy. No me va a condicionar y afectar a mi emoción, pero no porque sea irrompible. No. Soy súper frágil, como una mujer sensible, sencilla, pero sé quién soy. Al saber quién soy nadie te puede venir a decir lo mucho o poco que vales, porque si tú le entregas o otorgas al otro la habilidad de subirte o de bajarte ya perdiste el eje de tu vida".

“Y esas son las cosas que, como artista, una siempre tiene que tener en claro, que nadie te venga a decir quién eres. Nadie”, cerró