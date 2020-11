Silber recurrirá al Consejo para la Transparencia por petición de ministro Briones sobre retiro del 10%

21:38 “Uno podría esperar que el Gobierno pudiera pedir esta información de manera global, para estudios estadísticos, pero no como lo está haciendo ahora, violando bases de datos privadas, y con detalles específicos", sostuvo.

Como “muy grave” calificó el diputado DC Gabriel Silber, la petición formal del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, pidiendo la identidad de los ciudadanos y ciudadanas que han solicitado el retiro de su 10 por ciento de los fondos de AFP.

Junto con recurrir al Consejo para la Transparencia (CPLT), para proteger los datos personales de los chilenos, no descarta otras acciones administrativas e incluso legales frente a la solicitud del ministro.

Consultado al respecto, Silber señaló que “realizaremos una presentación al Consejo para la Transparencia para que se pronuncie sobre la legalidad de la solicitud que realizó el Ministro de Hacienda al Superintendente de Pensiones para que le entregue el nombre, RUT y el monto que cada persona retiró desde su AFP en virtud de la ley que permitió pedir el 10 % de sus fondos ahorrados. Francamente esto es grave e inaceptable”.

“Uno podría esperar que el Gobierno pudiera pedir esta información de manera global, para estudios estadísticos, pero no como lo está haciendo ahora, violando bases de datos privadas, y con detalles específicos, no sólo de quienes ya retiraron su 10% y el monto, sino que incluso de quienes podrían hacerlo en un eventual segundo nuevo retiro”, agregó.

“Esta solicitud es grave, porque se viola el deber de guardar secreto sobre información sensible de cada persona. Los recursos que los chilenos tenemos ahorrados en las cuentas de las AFP son dineros de cada uno, son fondos privados, al igual que los recursos que podemos tener en las cuentas corrientes, de ahorro, etcétera. Esto sería equivalente a que el Ministro de Hacienda pidiera la información bancaria de cada persona”, sostuvo el parlamentario.

Por otra parte, el Silber agregó que “si el Gobierno, para fines estadísticos, quiere calcular el monto de recursos que no recaudó debido a que el retiro del 10% no pagó impuesto a la renta, bastaba con pedir de manera global, y no detallada, lo que cada AFP entregó a sus afiliados por dicho concepto”.

“A nuestro juicio, esto es de la misma gravedad, porque se viola el carácter secreto de datos personales, de lo que cada uno hace con sus recursos propios y más lo entendería como una forma de hacer una campaña de amedrentamiento y de estigmatización sobre cada persona que haya retirado o quiera retirar su 10%”, concluyó.