Ministro de Hacienda y avance del 10%: "Creo que va en la línea correcta acotar en algo este retiro"

Esta jornada el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al avance del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales en el Congreso donde se determinó que las personas con rentas mensuales desde los $2,5 millones deberán pagar impuestos por el dinero sacado.

En primera instancia, en una conversación con Tele13 Radio el secretario de Estado manifestó que "me quedó con lo que dice la OCDE", organización que aseguró ver con "incredulidad" este nuevo retiro, añadiendo que "nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto. Porque permitir el retiro de todo el mundo sin criterios basados en máxima necesidad, no se puede entender".

Ante esto, Briones aseveró que "creo que acá va al menos en la línea correcta acotar en algo este retiro, este retiro no puede ser 'across the board'".

"Nosotros hemos estimado que "una parte muy mayoritaria de quienes hicieron su primer retiro no habían perdido ni sus pegas ni sus ingresos, entonces la pregunta es: ¿Usted va a permitir que esto sea parejo para todos? Que es lo que plantean los parlamentarios de Chile Vamos, o si va a ser acotado o restringido a aquellas personas que realmente lo necesitan", añadió.

En esa misma línea, remarcó que "acá hay que entender que lo que se haga acá tiene un correlato adverso y directo en el otro tema que nos interesa, que es la reforma previsional", agregando que "si usted empieza a sacar plata, los saldos y esas sacadas son parejas y abiertas para todos, bueno usted va a tener menos plata para mejorar esa pensión, y la promesa que está haciendo se va a ver afectada. Acá hay un equilibrio que hay que cuidar, y las indicaciones de Chile Vamos las entiendo en esa dirección".

Por esto, el secretario de Estado expresó que hay que avanzar en esa línea y que sea "para personas que estuvieran sin pega, que hubieran tenido caídas significativas en el ingreso, Eso se rechazó y entiendo que solo está disponible para que se pague impuestos, pero creo que esto hay que seguir viéndolo".