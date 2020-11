OCDE dijo que permitir un nuevo retiro del 10% sin criterios de necesidad máxima "no se puede entender"

Esta jornada el jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolín, se refirió al proyecto que permite el segundo retiro del 10% de pensiones y mostró su preocupación ante esto.

Antolín conversó con El Mercurio y expresó que "nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto, porque permitir el retiro a todo el mundo sin criterios de máxima necesidad, no se puede entender".

Además, abordó las consecuencias que tiene este proyecto en las futuras pensiones pues hará que muchos dependan del "gasto público" del Estado.

El jefe de pensiones privadas de la OCDE planeó que "lo que diríamos en la OCDE es que se creara una ley a perpetuidad de acceso a los ahorros previsionales como medida de último recurso y basada en criterios de pérdida de empleo prolongada, reducción significativa de ingresos y enfermedad terminal y punto. A partir de ahí, quien cumpla con esos criterios puede sacar sus ahorros, con covid-19 o aunque no haya covid-19. Y los que no, no"