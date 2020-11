"Que abran todos los colegios": Savka Pollak abrió el debate en las redes tras reflexionar sobre su maternidad

La ex conductora de TV, Savka Pollak, generó debate en redes sociales después de compartir una reflexión sobre su maternidad en medio de la pandemia.

"La semana pasada me quedé sola con la cría chica, sin ayuda", partió contando.

"Me acompañó a todo lo que tuve que hacer, desde reuniones, visitas. Harto movimiento y eso además coordinado con sus clases online que se han hecho bien difíciles. Más a mí que a ella por cierto".

Con ello, agregó que "en algunos momentos realmente me angustié de poder dar el ancho para todo (...) Conclusión: está muy difícil trabajar. Que abran todos los colegios... los niños están sobrepasados al máximo", añadió.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Y si bien, muchos concordaron con su experiencia, otros criticaron sus palabras y replicando frases como "los profesores no somos tus nanas, el colegio no es una guardería".