Gustavo Gatica: "Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos”

14:31 “He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día", señaló el joven en un conmovedor relato por redes sociales.

En noviembre de 2019 Gustavo Gatica Villarroel perdió la visión en sus dos ojos producto de un disparo directo al rostro realizado por un carabinero, el imputado coronel Claudio Crespo según acusa el mismo joven, en un acto que conmovió al país junto con otros hechos de excesiva violencia policial, como el que afecto, también trágicamente, a Fabiola Campillai, entre otras decenas de casos.

Recordando el aniversario del repudiable hecho, Gustavo escribió en sus redes sociales "Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y si, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día".

El joven también reflexionó sobre el porvenir, y señaló que "Hace un año mi vida cambió ¿para mejor o para peor? solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que como dice el gran Silvio “al final de este viaje en la vida (...) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz”.