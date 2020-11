Evo Morales regresó a Bolivia a casi un año de su abrupta salida: "No estaba seguro que iba a ser tan pronto"

Este lunes y a casi un año de su abrupta salida, Evo Morales regresó a Bolivia. El ex mandatario fue acompañado hasta la frontera por Alberto Fernández, presidente de Argentina, país que lo acogió en diciembre pasado tras la crisis política que se desató en la nación altiplánica.

Ya en el puente que conecta la ciudad trasandina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, Morales habló frente a cientos de compatriotas que lo esperaban.

"No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y ex autoridades del mundo", aseveró.

Su regreso al país coincide con la llegada a la presidencia de Luis Arce, quien permitió al Movimiento al Socialismo (MAS)volver al poder. Esto, luego de un proceso de meses donde estuvo al mando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.