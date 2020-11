Pamela Díaz sobre su romance con Jean Philippe Cretton: "Tenemos una relación como si fuéramos amigos"

El programa por streaming, "Socias", partió su tercera temporada a través de Instagram donde Begoña Basauri aprovechó para preguntarle a Pamela Diaz sobre su relación con el periodista Jean Philippe Cretton.

Begoña le dijo que ella habia dicho que "nunca más iba a estar con un hombre", A lo que Díaz expresó que "lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba, jajajá (...) a mi no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes (animando "La noche es nuestra") y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao".

Y su compañera le preguntó que cuando cambió aquellos sentimientos, pues la "Fiera" detalló que "sabes que ni yo sé, te lo juro (...) salimos un tiempo muy después se dio, de tanto conversar. Tenemos una relación como si fuéramos amigos".

Basauri aprovechó para preguntarte por qué decidieron mantener en secreto su relación y Díaz contó que es que ninguno de los estaba seguro de que nos queríamos" y aseveró que ahora la relación "ya es más seria".