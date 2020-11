Johnny Herrera realizó duras declaraciones contra Caputto: "Era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas"

09:09 El ex guardameta azul abordó la salida del entrenador de la "U" y aseveró que "lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla".

En una conversación con el diario La Tercera, el arquero de Evertón Johnny Herrera se refirió a la salida del técnico Hernán Caputto de la banca de la U.

El guardameta expresó que “lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato”.

“Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba”, añadió al mismo medio.

Además, Herrera abordó el irregular rendimiendo de los azules y expresó que "ellos llevaron a Arias (Alfredo), ellos pusieron a Caputto cuando había estado el ‘Huevo’ Valencia que lo había hecho mucho mejor. Para mí fue porque Caputto era amigo de Vargas. Es la misma historia de cuando Vargas llevó a Capitano. Y lo mantuvieron cuando tuvo menos puntos que Arias”.

Además añadió que “quedaste eliminado en primera fase de la Copa Libertadores, te regalaron una final de Copa Chile y la perdiste. Poco entendible las decisiones. Me cuesta entender. Todos dicen que agarró el fierro caliente, pero le pasas a cualquier funcionario del club el primer equipo y le pagas cinco veces más de su sueldo y lo va a querer hacer. Quizás no, porque hay gente que tiene más valores y si lo llevan a trabajar con las inferiores se queda en inferiores”.

Finalmente, fue consultado si sus declaraciones las hacia por la herida que dejó Caputto al sacarlo de la U a lo que el "Samurai" manifestó que “no, siempre he pensado lo mismo. Y a mí él no me saca del club. Tampoco fue el que me comunicó a mí. Él fue a mi casa, pero yo ya sabía. La Tercera lo había tirado la mañana antes. En rigor, cuando él me lo comunica yo ya sabía. Eso que él tomaba las decisiones, maní”.