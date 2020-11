[FOTO] Daniela Nicolás fue premiada en tres categorías del Miss Universo 2020

14:37 "Haber sido premiada por ellas me dejó de verdad impresionada y llena de felicidad", comentó, haciendo referencia al reconocimiento de sus propias compañeras de certamen.

Daniela Nicolás fue premiada en tres categorías del concurso Miss Universo 2020.

Según contó en sus redes sociales, recibió las bandas de Miss Rostro, Miss Fotogénica y Miss Simpatía, este último galargón entregado por sus propias compañeras.





"Me llena el corazón, Miss simpatía, entregado por mis mismas compañeras y a nombre de @lacavadepedro. Haber sido premiada por ellas me dejó de verdad impresionada y llena de felicidad. Además, agradecer el tremendo apoyo que he recibido de todos ustedes", comentó.