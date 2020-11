Monckeberg y segundo 10%: "No puede quedar establecido que esto se justifica por un gobierno que no ha dado respuesta"

Durante su exposición en la Cámara Baja, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, pidió no responsabilizar al gobierno, por la aprobación de la iniciativa que permitiría un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales.

"Que no se señale y no puede quedar establecido que esto se justifica por un gobierno que no ha dado respuesta, porque no es así", dijo Monckeberg ante los parlamentarios.

El titular de la Segpres, además dijo que hoy, 3 millones y medio de familias, "alrededor de 8 millones de personas", pueden recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), luego de la creación del beneficio y de las modificaciones realizads en el Congreso.

Además, durante su intervención, el ministro pidió urgencia para la reforma al sistema de pensiones.