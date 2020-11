Marcelo Alonso: "Es súper desagradable ser hombre, tener 50 años y haber crecido en esta masculinidad"

Marcelo Alonso y Francisco Reyes compartían una inquietud: conocer al dramaturgo argentino Daniel Veronesse. Es por eso que juntos decidieron contactarlo y viajar a Buenos Aires para demostrarle las ganas que tenían de trabajar con él.

Sin embargo, tuvieron que pasar años para que surgiera la oportunidad perfecta. "Justamente en octubre se presentó la oportunidad, él tenía la agenda y nosotros también", comenta Alonso.

Así fue como nace "Encuentros Breves con Hombres Repulsivos", "justo en la empezada a trabajar nos pilló el 18 de octubre, finalmente logramos juntarnos, logramos ensayar, Daniel viajó a Chile y nosotros viajamos a Argentina y nos resultó, lo hicimos", comenta a hoyxhoy el actor.

La obra marca el inicio de "La Previa" de Santiago a Mil, presentándose este viernes y sábado a las 20:00 horas. Debido a que la función se realizará en La Aldea del Encuentro, en la comuna de La Reina, la función cuenta con un aforo de hasta un 30% de público presencial bajo ciertas condiciones sanitarias y también será transmitida vía streaming. Las entradas están a la venta en la página web de Santiago a Mil.

Es fantástico. A mí lo que más me interesa es poder hacerlo para que nuestros colegas se animen a hacerlo, para que las salas se animen a hacerlo, para que el ministerio de Cultura entienda que se puede hacer y ayude, facilite y socorra. Somos artistas, entonces es muy fundamental la expresión de nuestro arte. Ya te has fijado que las políticas estatales no han existido con respecto al arte, ni desde la misma ministra que tenemos con su famosa frase. Todos hemos podido soportar la pandemia gracias a la cultura, no gracias al libre mercado ni a las "verdaderas necesidades".

Ha sido muy bonito, sobre todo por el reencuentro con mis colegas y el equipo técnico. Finalmente para mí, el estar con las personas y hacer mi trabajo es lo que más me fascina. Volver a ejercer el oficio y tener la suerte de tener trabajo una vez terminada la pandemia, esas cosas me alegran mucho. Y poder aportar de alguna forma la reactivación de la industria también me parece muy bonita.

Es súper incomodo, pero no es nada a lo que uno no se pueda acostumbrar. Al principio era súper cómico andar todo el día con la mascarilla grabando, el estar con antiparras... y ahora es súper incómodo andar sin mascarilla, sin antiparras. De hecho cuando tenemos que grabar, el estar sin mascarilla y sin antiparras se siente súper expuesto, es una sensación muy extraña. E igual afecta, con nuestros colegas hemos conversado de lo loco que es la cercanía física, más allá de los besos, que el contacto sea tan parte del género.

Son ocho momentos en donde un hombre habla con una mujer, y en cada uno de esos momentos uno ve la mirada distinta sobre la masculinidad mal entendida en términos relacionados con las mujeres. En una por ejemplo, es un discurso de cómo un hombre conquista a las mujeres y hace toda una referencia a los criaderos de gallinas y a la selección que se hace. En general son conversaciones con hombres repulsivos realmente graciosas, bastante punzante, muy irónicas. Todo con el fin de criticar este comportamiento. A través de esta tratabilidad, le da un sentido de esa masculinidad malentendida que de alguna u otra manera todos vivimos.

Sí po, una de las peores cosas del machismo es todo lo que genera, en las mujeres, en la familia, y también en los hombres. Es súper desagradable ser hombre. Es súper competitivo, es súper violento... de verdad los hombres no lloran. Es muy desagradable en mi caso tener 50 años y haber crecido en esa masculinidad. Yo soy actor y he tenido la suerte de poder explorar, entender, renegar de ella y tratar de reinventarla de alguna u otra forma. Y esto ha estado presente en todos nosotros: no son machistas solo los hombres. Toda la sociedad es machista o quizá es más patriarcal. Uno de los grandes errores es pensar que las únicas víctimas son las mujeres cuando nos afecta a todos.