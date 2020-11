Perla Ilich contó que debió someterse a una cirugía por un tumor: "No puedo hablar mucho"

16:35 "Estoy cansada con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje", comentó.

Perla Ilich, contó a través de sus redes sociales que debió someterse a una cirugía por un tumor maxilofacial.

"No puedo hablar mucho, pero solo quiero darles las gracias por tanto amor y tantos mensajitos. Que dios los bendiga", comentó.

Además, sostuvo que la intervención "salió bien, si dios quiere mañana me voy a mi casa. Me siento bien, estoy cansada con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje".

Junto a sus palabras compartió diversas fotografías desde la clínica, comentando que ya se estaba recuperando.