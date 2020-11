Nick Vujicic realizará charla exclusiva para Chile vía streaming

El orador motivacional australiano Nick Vujicic realizará una presentación por streaming exclusiva para el país, que se realizará el día 3 de diciembre a las 20 horas.

En la charla, Vujicic compartirá su experiencia de vida, para entregar ejemplos de reinvención y resiliencia, en línea con el momento que vive el país.

El orador, tiene un vínculo con Chile que se remonta a una década, cuando visitó Santiago por primera vez en agosto de 2010 en una concurrida presentación en Casapiedra. Un año más tarde volvió al país y estuvo ante cerca de 10 mil personas en el Movistar Arena, visita que también es recordada por la conversación que tuvo con el animador Felipe Camiroaga, previo al fatídico accidente en Juan Fernández.

"He podido visitar los cinco continentes, pero con Chile se ha logrado construir una relación muy especial, la cual me ha permitido volver a su hermoso país. En esta ocasión no estaré de forma presencial, pero creo que es muy importante poder reencontrarnos en este año tan desafiante en que todo se ha movido", dijo Vujicic.

Esta vez, las temáticas contempladas para la charla son “Resiliencia en tiempos de crisis”, “Miedo al cambio”, “Cuándo reinventarse en tiempos de cambio”; “Las preguntas que uno debe hacer cuando quiere reinventarse”, “La fortaleza en el núcleo de la familia”, “Cuándo pedir ayuda en la vida”, y “Asesorías en la vida para cambiar el rumbo”.

Nick Vujicic nació con el síndrome de tetra-amelia, que se caracteriza por la carencia de extremidades, sufrió de bullying y tuvo un intento de suicidio, pero salió adelante y convirtió su historia de superación en inspiración. Ha escrito seis libros y en 2005 fundo la organización "Life Without Limbs", que busca motivar e inspirar a personas sin extremidades.

Las entradas para la charla que se realizará en el país, están disponibles a través de Punto Ticket.