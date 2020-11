Sepa cómo evitar que un perro o gato se ahogue capturando una polilla

La abundancia de polillas en las casas chilenas ha desatado además del susto que a algunos le dan, el problema de qué hacer si la mascota de la casa se la come.

Sobre ello, Katherine Núñez, veterinaria de Tiendapet.cl explica que las polillas no son malas. "Si bien estos insectos son algo torpes al volar, no son dañinas por sí mismas a la salud. De hecho son polinizadoras al igual que las abejas por lo que son muy beneficiosas para el ecosistema, por lo que no hay que matarlas, sino que dejarlas que salgan del interior de la casa o departamento".

Ahora sí recalca que si un perro o un gato se lo come, podría ahogarse. "Incluso los objetos pequeños pueden pegarse en la garganta de la mascota, haciéndole incapaz de respirar. La asfixia requiere una intervención rápida, y puede que no haya tiempo para llevarlo al veterinario. Una versión de la Maniobra de Heimlich existe para los animales y se debe aprender para evitar este problema. En caso de que existan vómitos, debe ser trasladado al veterinario de manera urgente", dice la especialista.

Para combatirlas se puede usar repelentes, aunque la prevención siempre será la mejor alternativa. "Cuando se lava en seco o se utiliza lavadora, de cierta manera se están alejando a las polillas. Es importante limpiar los roperos, evitar almacenar ropa sucia o con manchas, mantener el área libre de humedad y emplear algunas soluciones caseras como pieles de cítricos", agregó.