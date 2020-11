Paris y paro de funcionarios de la salud: "Me duele (...) con la salud no se juega"

El ministro Enrique Paris lamentó el paro de los funcionarios de la salud, quienes se movilizan solicitando cambios al presupuesto destinado para el sector en la ley que discute el Congreso.

Al inicial el reporte del estado de la pandemia en el país, el titular del Minsal saludó a los funcionarios y dijo que "no solamente quieren aplausos, quieren otras cosas", en alusión a las demandas de los trabajadores.

"Lamento el llamado a paro y movilizaciones, pese a las más de 30 reuniones que tuvo el ex subsecretario de Redes Asistenciales y las 16 reuniones que he sostenido para escuchar sus opiniones", dijo Paris.

El secretario de Estado además dijo que en el período se han cerrado 21 acuerdos y quedaron pendiente sólo tres. Además recordó que el pasado martes se reunió con 19 gremios de la salud para presentarles el presupuesto.

En la partida, dijo Paris, el presupuesto se aumenta en 8,9%, se destinan US$ 150 millones para bajar las listas de espera y prevenir rebrotes de la pandemia, se destinan US$ a la compra de vacunas para el covid. Además, el ministro planteó que "no hemos dejado de cumplir, veremos en la ley de reajuste una fórmula adecuada para que se nivelen los bonos trato usuario, se han pagado las metas sanitarias, se han dado facilidades de trabajo remoto, se entregó un seguro de vida gratuito".

"Saliendo de la reunión algunos gremios llaman a paro y a los tres minutos tenían un instructivo de paro (...) tenían el paro bajo la manga como se dice, y obviamente que me molesta", dijo Paris.

"He dialogado y conversado, por eso me duele el paro, porque atenta contra la salud de los pacientes. Les solicito que recapaciten y si este ministro ha cometido un error que los ha afectado les pido disculpas. No quiero que nuestras diferencias afecten a los más humildes, con la salud no se juega", dijo el ministro.