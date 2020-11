Dougnac aseguró que se reunió con gremio de enfermeras tras acusación de machismo y negó "discriminación"

"Inmediatamente levantada esta polémica me reuní con la federación nacional de enfermeras y enfermeros de Chile. Tuvimos una larga conversación y muy sincera", aseguró el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, luego de ser nuevamente consultado sobre las acusaciones de machismo y misoginía por parte de enfermeras.

Durante el nuevo reporte por la pandemia, la autoridad insistió en que "esto responde a una situación puntual que ocurrió en la universidad y que tiene distintas interpretaciones".

"Durante más de 25 años de vida profesional trabajé como intensivista codo a codo con el equipo de enfermeria a las cuales les tengo un gran aprecio y respeto. Por tanto, difícilmente yo haya podido manifestar algún tipo de discriminación de cualquier naturaleza", replicó.

Aunque, reconoció que "ciertamente que estos 35 años probablemente más de alguna vez he cometido errores y en esas ocasiones he pedido disculpas. (...) Debo decir que no hay desde mi perspectiva ningún tipo de discriminación por sexo, religión, política u origen social", cerró.

Al final de su intervención, el ministro de Salud, Enrique Paris le entregó su respaldo de forma escueta.

"Darle mi apoyo al doctor Dougnac, a quien conozco hace muchos años", señaló.